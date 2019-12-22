2019/12/22 | 13:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد عضو البرلمان عن تحالف الفتح حسين عرب، يوم الاحد، “استياء” المرجعية الدينية من عدم إقرار البرلمان قانون الانتخابات.وقال عرب للشرق الأوسط أن “المرجعية مستاءة من عدم إقرار قانون الانتخابات كما أنها تريده قانوناً بدوائر متعددة، وذلك عبر إشارتها الواضحة إلى أن الناخب يجب أن يكون قريباً من المنتخب وهو ما يعني الدوائر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح :يؤكد “استياء” المرجعية من عدم إقرار البرلمان قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح :يؤكد “استياء” المرجعية من عدم إقرار البرلمان قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).