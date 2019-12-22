ما السبب وراء حذفها .. تغريدة لـــ الصدر

2019/12/22 | 13:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افادت وسائل اعلام محلية عن اختفاء تغريدة لزعيم التيار الصدري " مقتدى الصدر " الاخيرة، بشان كتلة البناء ومرشحها لرئاسة الوزراء قصي السهيل .

فيما ذكر مدونون على موقعي تويتر وفيسبوك ، ان التغريدة حذفت من الحساب الرسمي ، دون ايضاح السبب وراء الحذف ، وما اذا كان من قبل ادارة الحاسب.

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