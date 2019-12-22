الكتلة الأكبر.. ابراهيم الصميدعي

2019/12/22 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ابراهيم الصميدعي: بعد صدور رد المحكمة الاتحادية ( المنشور في التعليق الأول ) اصبح لازما توضيح ما يلي: ١- القاعدة العامة ان لا جدال في مورد النص ، وبما ان نص الدستور واضح جدا فان النص أولى من التفسير ، عليه فان مفهوم الكتلة الأكبر منصوص عليه في المادة ٧٦اولا بما يخص التكليف الأول […]

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