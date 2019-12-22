مسؤول إماراتي: أردوغان أصبح خطرا على الامة العربية والإسلامية

2019/12/22 | 13:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هاجم مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه أصبح خطرا على الأمة العربية والإسلامية.

وقال خلفان، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ابتلع قطر ويريد أن يبتلع ليبيا، ولكن هيهات يا أردوغان هيهات، سترى وجع الضربات".

​وأضاف: "يذكرني ما تقوم به قطر اليوم بما قام به بعض أمراء عصر الدويلات، أسهموا في مصاب الأمة إلى يومنا هذا".

وتابع: "الأصول التركية في السراج أقوى من الانتماء للوطن الليبي..ولذلك لجأ إلى آغا أردوغان...وهذا خطأ لا يغتفر له".

​يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي، يوم أمس السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.

ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أنها لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

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