شاهد.. التحرير تعج بالمتظاهرين وتتوشح باللون الأبيض

2019/12/22 | 13:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحشد الالاف من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الأحد، لرفض مرشحي الأحزاب لتولي رئاسة الحكومة والمطالبة بالعاجلة بتحقيق مطالب الشعب، وسط حضور كبير من طلبة الجامعات.وجاءت هذه التظاهرات قبل المهلة الأخيرة لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة المقبلة.

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