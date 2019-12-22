الشريفي يستبعد إمكانية إجراء انتخابات مبكرة

2019/12/22 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي، إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في غضون فترة قصيرة بسبب تعقيدات وإشكاليات كثيرة.

وقال الشريفي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إن شكيل المفوضية الجديدة واستبعاد المديرين العامين والمعاونين خارج المفوضية، وإنهاء تكليف رؤساء الأقسام، سيكون عاملاً مهماً في تأخير إجراء الانتخابات..



مشيرا إلى أن المجلس القادم ليس لديه أية خبرة في هذا المجال، وسوف يتأخر في كسب الخبرة وتعيين كوادر عليا في المفوضية، بدعم من جهات دولية مثل الأمم المتحدة وغيرها، وهو ما يعني أن أمام المفوضية القادمة تحدياً كبيراً.

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