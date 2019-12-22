شركة “كريم” العراق تطلق حملة “55 فائزا” تحت شعار “اليوم أنت الرابح”

2019/12/22 | 13:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أطلقت شركة “كريم” العراق مؤخراً حملة “55 فائزا” تحت شعار “اليوم أنت الرابح”، وذلك بهدف مكافأة عملائها على ثقتهم بها واعتمادهم على تطبيقها في تنقلاتهم من مكان إلى آخر، وتحفيزاً لغير العملاء للمبادرة بالانضمام لشبكة العملاء للاستفادة ليس فقط من خدماتها الرامية لتبسيط وتسهيل تفاصيل حياة المزيد من الناس في المدن التي تغطيها بما […]

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