الهند.. ارتفاع ضحايا احتجاجات قانون الجنسية إلى 23 قتيلا

2019/12/22 | 13:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام هندية، اليوم الاحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات المنددة بقانون الجنسية الى 23 قتيلا.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية أتر برديش شمال البلاد، برافين كومار، أن تسعة أشخاص، معظمهم شبان، قتلوا أمس السبت جراء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب نشروا في الولاية، مع تمديد تعليق خدمات الإنترنت لـ48 ساعة إضافية، في محاولة من السلطات لاحتواء الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد على خلفية تبني البرلمان قانونا يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين.

في ظل هذه الأوضاع المتوترة للغاية، من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الأحد كلمة أمام تجمع لحزبه "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي في العاصمة نيودلهي.

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