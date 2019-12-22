بالصورة... متظاهرو النجف يغلقون مقر شركة آسياسيل في المحافظة

2019/12/22 | 13:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:

أكد شهود عيان بمحافظة النجف، اليوم الأحد، أن المحتجين المتظاهرين أغلقوا مقر شركة آسياسيل للاتصالات في المحافظة.

وذكر الشهود لـ"الغد برس"، أن "المتظاهرين الغاضبين أقدموا على إغلاق مقر شركة آسياسيل للاتصالات تعبيراً عن إستياءهم من واقع خدماتها في المحافظة".

وشهدت محافظة النجف اليوم الأحد، إغلاق عدد من الدوائر الحكومية بسبب مباشرتها بالدوام الرسمي.

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