2019/12/22 | 13:52 - المصدر: الغد برس

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إصابة ناشط مدني بجروح خطرة بنيران مسلحين مجهولين في ميسان

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إصابة ناشط مدني بجروح خطرة بنيران مسلحين مجهولين في ميسان

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