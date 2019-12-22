اليونان وليبيا تبحثان مذكرة التفاهم التركية

2019/12/22 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الاحد، مع نظيره الليبي عبد الهادي الحويج، العلاقات الثنائية ومذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

ووصل دندياس اليوم إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، رفقة وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة.

وكان البرلمان التركي تبنى، أمس السبت، الاتفاق الثنائي بين حكومتي أنقرة والوفاق الوطني الليبية، الذي يشمل إطلاق قوة رد فعل سريع، في حال طلبت طرابلس ذلك.

ووقعت أنقرة وطرابلس أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.

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