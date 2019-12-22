إتلاف (٥٢) طن اسماك فاسدة في كمرك ام قصر الجنوبي

2019/12/22 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأحد، عن إتلاف ارسالية اسماك فاسدة تتكون من (٥٢ ) طن محمله في حاويه حجم ٤٠ قدم في

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