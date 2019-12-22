نينوى تعتزم اغـلاق ملف النازحين مطلع العام المقبل

2019/12/22 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

تعتزم محافظة نينوى، اغـلاق ملف النازحين مطلع العام المقبل بعد توفير الظروف الملائمة لعودتهم الـى مناطقهم في المحافظة، في حين وقـعـت المـحـافـظـة اتـفـاقـيـة

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