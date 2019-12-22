عضو بحقوق الانسان يكشف عدد عمليات الإغتيال التي طالت ناشطين منذ انطلاق التظاهرات

2019/12/22 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، الاحد (22 كانون الأول 2019)، عن عدد حالات الاغت...





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