اتحاد الاسكواش يحدد موعد دوري أندية العراق للنساء

2019/12/22 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي للاسكواش يوم السابع والعشرين من شهر كانون الاول الحالي موعدا لانطلاق منافسات دوري اندية العراق باللعبة لفئة النساء وبمشاركة خمسة اندية.

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