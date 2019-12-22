أفنان القاسم - العالم يحب المملكة 7 وأخير

2019/12/22 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم جاستن ترودو: أعياد الميلاد ورأس السنة ذبحتنا ذبحنا لديوك الحبش (يضحك).أفنان: نحن لا نحبه، سمين ناشف طعمه رديء (يضحك).جاستن ترودو: إذن لماذا تشتريه؟أفنان: السنة الماضية عملنا زغاليل والسنة التي قبلها عملنا فخذة خروف والسنة التي قبل قبلها عملنا لست أدري ماذا.جاستن ترودو: خذ الأبيض لا تأخذ الأصفر.أفنان: قالت لي زوجتي خذ الأورجانيك وذا الرقبة القصيرة وألا يزيد و......

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