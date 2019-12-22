عبدالامير الركابي - مفهوم الامتين في كيان واحد العراقي

2019/12/22 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي يصطدم المفهوم الذي نحن بصدده بجمله من المعضلات تحول دون التعامل معه كحالة معتادة، اومقبوله منهجيا وعلى صعيد مايعرف على انه معقول افتكارا، وأول تلك العقبات او المعضلات غير العادية، ترجع للكينونه البشرية بعلاقتها بالظاهرة المجتمعية، فالبشر وعلى عكس مايظن بداهة، يوجودون داخل الظاهرة المجتمعية مع بداية تبلورها واكتمال عناصرها، محكومين لحالة نكوص وتاخر عقلي عن الإحاطة بها، بين......

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