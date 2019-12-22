مصرف الرشيد يوقع عقد توطين رواتب منتسبي وزارة الداخلية

2019/12/22 | 13:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد عن توقيع عقد مع وزارة الداخليه لتوطين رواتب المنتسبين الراغبين بالحصول على ماستر كارد (نخيل) .واضاف المكتب الاعلامي للمصرف ان” تلك البطاقة ستتيح للمنتسب الحصول على السلف والقروض التي يمنحها المصرف وبدون كفيل ضامن علما ان تلك البطاقة ستحفظ حق الطرفين “.

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