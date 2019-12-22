رسالة للرئيس برهم صالح.. ياسين البكري

2019/12/22 | 14:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور ياسين البكري: رسالة للرئيس برهم صالح تحية عراقية ملئها تطلعات ساحات التحرير.سيادة الرئيس..الكرة التي ألقيتها في ساحة المحكمة الإتحادية أعادتها إليك اليوم، وأنت الأن بفردك أمام الهدف فسجل هدفاً عراقياً خالصاً لصالح فريق التظاهرات.السؤال الذي يدور في خلد المتابعين بعد صدور قرار المحكمة الإتحادية هو، هل كان طلبكم للمحكمة الإتحادية […]

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