2019/12/22 | 14:06 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة ضابط باعتداء إجرامي وسط البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 14:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ضابط باعتداء إجرامي وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ضابط باعتداء إجرامي وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).