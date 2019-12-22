الصحة تطلب الاستثناء من قانون التقاعد الموحد

2019/12/22 | 14:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

خاطب رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية، طورهان المفتي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2019.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة من الوثيقة نصت على الآتي: "إشارة إلى كتاب وزارة الصحة- مكتب الوزير المرقم بالعدد 5544 المؤرخ في 26112019 حول تدارك إمكانية شغور بعض القطاعات الحكومية بالأخص الصحية، منها بسبب تعديل القانون آنفاً ولأجل اختصار الوقت نقترح التفضل بالموافقة على اجراء تعديل ثاني للقانون اعلاه بالمواد التي تخص تقاعد منتسب القطاع الصحي، وتعديل تاريخ الإحالة للتقاعد، وجعلها اختيارية من تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 لغاية مطلع يونيو/حزيران 2020 لتتمكن الحكومة من الاستعداد المالي لتغطية النفقات المترتبة لإحالة الموظفين على التقاعد ومكافاة نهاية الخدمة، وهذه الفترة كافية لأجهزة الدولة التنفيذية بإملاء المواقع الشاغرة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق في وقت سابق، على قانون التقاعد الموحد، بعد إقراره في مجلس النواب.

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