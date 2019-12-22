مصرف اشور يعقد إجتماعه السنوي

2019/12/22 | 14:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقدت الهيئة العامة في مصرف اشور الدولي، الاحد، اجتماعها السنوي في مقر مؤسسة المحطة لريادة الأعمال.

وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجتماع عُقد وسط إرتياح كبير بالنتائج التي حققها المصرف في مختلف نشاطاته المتميزة".

واعتبر أعضاء الهيئة العامة، بحسب البيان، أن "سر نجاح المصرف يعود الى إعتماده القيادة الشابة والتجانس بين أعضاء فريقه".

وفلت البيان الى أن "الاجتماع جرى خلاله مناقشة الخطط المستقبلية للمصرف"، مشيراً الى أنه شهد أيضاً "توزيع الارباح المتحققة بين المساهمين بعد توزيع مقسوم الارباح على وفق المعايير التي رسمها البنك المركزي العراقي".

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