الرشيد يوقع عقداً لتوطين رواتب منتسبي الداخلية

2019/12/22 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الاحد، توقيع عقد مع وزارة الداخليه لتوطين رواتب المنتسبين الراغبين بالحصول على ماستر كارد (نخيل).

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف وقع عقد مع وزارة الداخليه لتوطين رواتب المنتسبين الراغبين بالحصول على ماستر كارد (نخيل).

واضاف "تلك البطاقة ستتيح للمنتسب الحصول على السلف والقروض التي يمنحها المصرف وبدون كفيل ضامن علما ان تلك البطاقة ستحفظ حق الطرفين".

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