التحالف الدولي يغير على مخبأ لداعش قرب خانقين

2019/12/22 | 15:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ارشيفية لقصف جوي في العراق

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