وزارة التجارة العراقية تكسب دعوى قضائية بـ200 مليون دولار ضد مؤسسة سورية

2019/12/22 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، نجاحها في كسب دعوى قضائية رفعتها مؤسسة سورية ضد وزير التجارة ومدير شركة السيارات.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان الدائرة القانونية تمكنت بالتنسيق مع الدائرتين القانونيتين في وزارتي العدل والخارجية، من انجاز الدعوى المرفوعة من قبل مؤسسة البناء والتجارة السورية، ونجحت في كسب الدعوى التي تبلغ قيمتها مئتا مليون دولار أميركي، لصالح العراق، مبينة ان الدعوى تتعلق بعقود ابرمت في ظل نفاذ مذكرة التفاهم، الخاصة بالنفط مقابل الغذاء والدواء، عن قيمة عقود تجهيز وسائط نقل متعددة الاستعمالات لنقل الأغذية، بين عامي الفين وواحد والفين وثلاثة.

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