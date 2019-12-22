التحالف الدولي يدمر مخبأ ويقتل عناصر بداعش غربي خانقين

2019/12/22 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، تدمير مخبأ وقتل عناصر في تنظيم داعش غربي قضاء خانقين.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تم تدمير مخبأ وقتل جميع الارهابيين الذي كانوا يختبؤون فيه قرب منطقة نهر الوند غربي قضاء خانقين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، بواسطة ضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي".

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