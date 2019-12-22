محمود: الحلبوسي بحث مع البارزاني اختيار رئيس الوزراء

2019/12/22 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود، اليوم الاحد، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحث مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة أربيل، اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال محمود، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بحث مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، آخر المستجدات على الساحة العراقية واختيار مرشح لرئاسة وزراء العراق خلفاً لعادل عبد المهدي.

وافادت انباء اعلامية في وقت سابق اليوم الاحد، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل الى أربيل.





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