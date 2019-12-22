نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يبحثان ملفين ويتوصلان لاتفاق بالرأي

2019/12/22 | 15:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم الأحد، مباحثات مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي.وبحسب بيان لرئاسة الاقليم، فان المباحثات عقدت بحضور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي.وذكر ان الجانبين تباحثا الأوضاع في العراق والمنطقة ومسألة تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد ومشاريع القوانين المعروضة حالياً على مجلس النواب العراقي.واضاف البيان "ان آراء الجانبين اتفقت خلال الاجتماع على العمل المشترك من أجل العثور على طرق إيجابية لحل المشاكل بالصورة التي تلبي المطالب المشروعة وتخدم كل البلد وشعب ومكونات العراق.كما اتفق الجانبان على الدعم المشترك للعملية السياسية ومساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء العراقي القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق".

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