2019/12/22 | 15:24 - المصدر: الاتجاه برس
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: مشروع “التيار الشمالي-2” سينفذ بغض النظر عن التهديدات) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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