التعليم تعلن عن توفر 20 منحة دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه في الهند

2019/12/22 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، توفر 20 منحة دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الهندية للعام الدراسي 2021/2020.

وقالت الوزارة

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