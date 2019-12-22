حرب: سجلات الجلسة الأولى للبرلمان كفيلة بتحديد الكتلة الاكبر

2019/12/22 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - بغداد

حدد الخبير القانوني طارق حرب، شكل الكتلة النيابية الاكبر في مجلس النواب.





وقال حرب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي اطلعت عليه

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