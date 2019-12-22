بالصور.. تعرض ناشط مدني لمحاولة اغتيال في ميسان

2019/12/22 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، الأحد (22 كانون الأول 2019)، بتعرض ناشط مدني لمحاولة اغتيال ’’فاشلة’’ صباح اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الناشط حسين نعيم تعرض في ساعات الصباح الأولى إلى محاولة اغتيال فاشلة على الطريق العام بين قضاء الكحلاء وقلعة الصالح".

وأضاف أن "مجهولين قاموا باطلاق النار على العجلة التي كان يستقلها الناشط المدني حسين نعيم مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة دخل على اثرها صالة العمليات في إحدى المستشفيات القريبة من الحادث".

وشهدت محافظة ميسان وعدد من المحافظات الجنوبية انتشار عمليات الخطف والاغتيال تستهدف الناشطين في التظاهرات التي تشهدها البلاد.

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (22 كانون الأول 2019)، إلقاء القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش في الموصل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من افواج طوارئ الشرطة وقوة سوات ومديرية شرطة حمام العليل التا

بغداد اليوم-النجف

نفت وزارة الداخلية، الأحد (22 كانون الأول 2019) إغلاق دوائر الجنسية في النجف.

ونفى مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والإقامة، اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، في بيان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول غلق دوائر الجن

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الأحد (22 كانون الأول 2019) بمقتل 8 من عناصر داعش بعملية أمنية مشتركة في أطراف قضاء خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وطيران الجيش ومكافحة

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