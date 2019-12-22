الدهلكي : الكتلة الأقدر ستحدد مرشحاً لرئاسة الحكومة

2019/12/22 | 15:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف القوى العراقية اليوم الأحد، أن الكتلة الأقدر هي من ستحدد المرشح لرئاسة الحكومة.

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