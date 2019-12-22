فيديوهات.. طلبة بغداد يخرجون بمسيرات احتجاجية حاشدة في شوارع العاصمة

2019/12/22 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل الالاف من طلبة الثانويات والجامعات في بغداد، اليوم الأحد، الإضراب الطلابي وخرجوا بمسيرات حاشدة في شوارع بغداد لرفض التسويف في تنفيذ مطالب المتظاهرين.وخرج طلبة العديد من المحافظات في مسيرة حاشدة في شوارع محافظاتهم مثل البصرة والمثنى وميسان وواسط والديوانية، لمواصلة الإضراب في الدوام.

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