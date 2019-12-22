2019/12/22 | 15:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الأحد، تأمين عودة المزارعين غربي الانبار، مؤكدا تسخير آليات الحشد لهم.

وقال مصلح في حديث لـ السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوات قيادة عمليات الانبار للحشد ولواء 13 الطفوف، رافقت دفعة جديدة من المزارعي الانبار لبداية زراعة الموسم الشتوي بمنطقة ثمانية كيلو غربي المحافظة".

وأضاف: "سبقت هذه الوجبة من المزارعين عدد من الدفعات والتي تم ارجاعها لمزارعها بعد تأمينها ورفع عدد كبير من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة في المرشات او الطرق المؤدية للمزراع".واشار مصلح الى ان "هناك تعاونا كبيرا في المجال الامني والاستخباري بين المواطنين والقوات الامنية"، مؤكدا على "دعم المزارعين من قبل الحشد الشعبي في المجالات كافة فيما يخص الامن او حتى معاونتهم في اعادة الحياة لتلك المناطق الزراعية وذلك دعما لهم لدفع عجلة الاقتصاد الوطني العراقي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن تأمين عودة المزارعين غربي الانبار 'صور' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن تأمين عودة المزارعين غربي الانبار 'صور' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).