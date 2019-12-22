2019/12/22 | 15:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، الأحد، زيادة إيفاد زوارها إلى العتبات المقدسة في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن زيادة إيفاد زوارها للعتبات المقدسة بالعراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن زيادة إيفاد زوارها للعتبات المقدسة بالعراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).