2019/12/22 | 15:44 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، الأحد، زيادة إيفاد زوارها إلى العتبات المقدسة في العراق.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن زيادة إيفاد زوارها للعتبات المقدسة بالعراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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