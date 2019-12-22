2019/12/22 | 15:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى رئيس الوزراء الهندي، اليوم الاحد، مناهضة قانون الجنسية المثير للجدل للمسلمين.

وقال "القانون لا أثر له على 1.3 مليار هندي..



وأطمئن المواطنين المسلمين في الهند بأن هذا القانون لن يغير أي شيء بالنسبة لهم"، مضيفا أن حكومته تطرح الإصلاحات دون أي تحيز ديني.

وأضاف "لم نسأل أبدا أي فرد ما إذا كان يذهب إلى معبد أم إلى مسجد عندما يتعلق الأمر بتطبيق برامج الرعاية الاجتماعية".

ويعتزم حزب مودي الحاكم عقد أكثر من مئتي مؤتمر صحفي لمواجهة الاحتجاجات مع تنامي الغضب الشعبي مما يصفه منتقدو القانون بأنه هجوم على الدستور العلماني للبلاد.

وقُتل 21 شخصا على الأقل خلال اشتباكات بين المحتجين والشرطة مع خروج الآلاف في شوارع بلدات ومدن في أنحاء مختلفة من الهند للاحتجاج وذلك في أكبر تحد لقيادة مودي منذ توليه السلطة للمرة الأولى عام 2014.

وقال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية وإن السلطات احتجزت نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.

كما واجهت الشرطة انتقادات واتهامات باستخدام قوة غير متناسبة لإخماد المظاهرات ودخول حرم جامعات والاعتداء على طلبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء الهند ينفي مناهضة قانون الجنسية للمسلمين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء الهند ينفي مناهضة قانون الجنسية للمسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).