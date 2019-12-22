2019/12/22 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقة صالحة..رواية كويتية – الزمان التوغل في صحراء شبه الجزيرة العربية الكويت من خلف كثبان الرمال وقوافل الجمال ومراعي الصحراء يأتي الكاتب الكويتي سعود السنعوسي بروايته الجديدة (ناقة صالحة) التي استخرج شخصياتها وأحداثها من ثنايا القصائد ومرويات الأجداد عن قصة حب عذبة دارت مطلع القرن العشرين في شبه الجزيرة العربية.تبدأ الأحداث عند أسوار الكويت […]

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