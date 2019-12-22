2019/12/22 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 تشرين للحراك اللبناني..جريدة ورقية – محمد همدر بيروت بعد صدور ستة أعداد من جريدة “تكتك” العراقية في الرابع من تشرين الثاني الماضي، خرج مساء الخميس الماضي العدد الأول من جريدة (17 تشرين) اللبنانية، وتصدّر غلافها عنوان “أنا الشعب لا أعرف المستحيل”.وبحسب القائمين على الصحيفتين فإن المحتجين في البلدين، أرادوا أن تكون لساحات التظاهر […]

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