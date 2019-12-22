2019/12/22 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين سرمك حسن في إنجاز جديد الجزء 27 من موسوعة جرائم الولايات المتحدة – الزمان بغداد عن دار ضفاف للطباعة والنشر في بغداد ، صدر الجزء 27 من موسوعة جرائم الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة وإعداد الباحث حسين سرمك حسن.قال الباحث في مقدمة الجـــــزء 27 (255 صفحة) بأنّه يواصل في هذا الجزء ما بدأه في […]

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