2019/12/22 | 15:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حسين سرمك حسن في إنجاز جديد الجزء 27 من موسوعة جرائم الولايات المتحدة – الزمان بغداد عن دار ضفاف للطباعة والنشر في بغداد ، صدر الجزء 27 من موسوعة جرائم الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة وإعداد الباحث حسين سرمك حسن.
قال الباحث في مقدمة الجـــــزء 27 (255 صفحة) بأنّه يواصل في هذا الجزء ما بدأه في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزء 27 من موسوعة جرائم الولايات المتحدة – الزمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال الباحث في مقدمة الجـــــزء 27 (255 صفحة) بأنّه يواصل في هذا الجزء ما بدأه في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزء 27 من موسوعة جرائم الولايات المتحدة – الزمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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