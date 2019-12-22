السعودية تعلن انشاء قيادة عسكرية موحدة لدول الخليج

2019/12/22 | 15:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وقعت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، اتفاقا مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وأكد قائد القيادة العسكرية الموحدة، الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي، أن "طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

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