زلزال قوي يضرب إيران

2019/12/22 | 15:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات هز جنوب غرب إيران، اليوم الأحد.

ولم تبين الوكالة عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار بسبب الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة ووقع قرب مدينة دزفول على عمق عشرة كيلومترات.

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