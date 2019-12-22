نائب يحمل محافظ البصرة مسؤولية

2019/12/22 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

حمل النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، اليوم الأحد، محافظ البصرة "اسعد العيداني" مسؤولية غرق بعض مناطق المحافظة، فيما أشار إلى وجود

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