2019/12/22 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل 8 عناصر من داعش حاولوا الهجوم على نقطة أمنية في نينوى

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، الأحد (22 كانون الأول 2019)، بتعرض ناشط مدني لمحاولة اغتيال ’’فاشلة’’ صباح اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الناشط حسين نعيم تعرض في ساعات الصباح ال

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (22 كانون الأول 2019)، إلقاء القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش في الموصل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من افواج طوارئ الشرطة وقوة سوات ومديرية شرطة حمام العليل التا

بغداد اليوم-النجف

نفت وزارة الداخلية، الأحد (22 كانون الأول 2019) إغلاق دوائر الجنسية في النجف.

ونفى مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والإقامة، اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، في بيان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول غلق دوائر الجن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل 8 عناصر من داعش حاولوا الهجوم على نقطة أمنية في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل 8 عناصر من داعش حاولوا الهجوم على نقطة أمنية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).