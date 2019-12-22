2019/12/22 | 15:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشر حوار تلفزيوني على وسائل اعلام محلية طلبا من قبل " فائق الشيخ علي " يطلب فيه من زعيم التيار الصدري " مقتدى الصدر" وكتلة سائرون دعمه لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء .

وقال فيه " يا سماحة السيد الصدر، تتحدث منذ سنوات عن الإصلاح، وتصدر بيانات ضد المسيئين في التيار الصدري، وأنت تعرف ت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي : يدعو الصدر الى دعمه بالترشيح والانتخاب) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي : يدعو الصدر الى دعمه بالترشيح والانتخاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).