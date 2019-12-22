حرب : سائرون هي الكتلة الأكبر بحسب سجلات الجلسة الأولى للبرلمان

2019/12/22 | 16:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- علق الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد، على قرار المحكمة الاتحادية العليا والتي ردت من خلاله على كتاب لرئيس الجمهورية بشأن تحديد الكتلة الأكبر، مبينا ان الكتلة النيابية الاكبر حددتها سجلات البرلمان يوم انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الحالي، وهي تحالف سائرون”.وقال حرب في منشور على “فيسبوك” اليوم، إن ” الكتلة النيابية الاكثر ...

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