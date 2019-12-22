2019/12/22 | 16:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتلت قوة من فرقة المشاة الرابعة عشرة مجموعة من الدواعش في جبل قرة جوغ بمحافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صواريخ الكورنيت تفتك بـ 8 دواعش في جبل {قرة جوغ}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صواريخ الكورنيت تفتك بـ 8 دواعش في جبل {قرة جوغ}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).