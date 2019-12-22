وزيرة التربية تبحث مع وزير المالية استرجاع المخصصات المهنية المقطوعة للمحافظات المتحررة

2019/12/22 | 16:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحثت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، الاحد، موضوعة المخصصات المهنية المقطوعة للمحافظات المتحررة من تنظيم داعش الإرهابي ، مع وزير المالية فؤاد حسين.

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