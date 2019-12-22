الحلبوسي وبارزاني يبحثان إختيار مرشح لرئاسة وزراء العراق

2019/12/22 | 16:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب العراقي ، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الى مدينة أربيل.

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