“بالفديو”.. المئات يتوجهون من ساحة الطيران الى التحرير “بالروح بالدم نفديك ياعراق”

2019/12/22 | 16:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توافد المئات من المواطنين والطلبة من ساحة الطيران باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد.وردد المتظاهرون هتافات تحت عنوان “رالروح بالدم نفديك ياعراق”.

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